Зеленский рассказал, почему в Украине хотят ввести двойное гражданство

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский Кабмин активно трудится над вопросом о вероятном введении двойного гражданства.

С таким заявлением в интервью авторитетному изданию Newsweek выступил президент Владимир Зеленский. По его словам, двойное гражданство поможет украинской диаспоре США свободно возвращаться и уезжать из Украины.

"Мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить великолепное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире",– заявил Зеленский.

По словам президента Украины, многие украинцы едут за границе, чтобы поднабраться опыта, но неоходимо, "чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться".

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал сроки принятия закона о двойном гражданстве в Украине.