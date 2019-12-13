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Гражданство без присяги для россиян и двойное для украинцев: Зеленский подал законопроект

13 декабря 2019, 19:12

Глава государства уточнил перечень профессий, которые нельзя занимать при двойном гражданстве.

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Паспорт Украины теперь получить будет проще / Фото facebook.com/denisovaombudsman

Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства, согласно которому граждане России смогут получить украинский паспорт.

Как отмечено в документе, россияне получат украинское гражданство по упрощенной процедуре, если докажут политическое преследование в Российской Федерации. Паспорт будет выдаваться на основании заключения МИД Украины. Граждане России не будут читать присягу, принимая украинское гражданство.

В законопроекте указано о возможности получения двойного гражданства. Так, отдельные категории лиц будут освобождены от обязанности прекратить иностранное гражданство при получении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины. Двойное гражданство будет разрешено лица, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны. А также граждане государства-агрессора или государства-оккупанта, которые подверглись в своей стране преследованиям.

Читайте такжеЗеленский предложил упростить получение гражданства контрактникам и беженцам из РФТакже проект закона предлагает расширить круг лиц, которые имеют основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и прочее.

 Законопроекте указан перечень профессий, которые нельзя занимать лицам с иностранным гражданством.

1. Работать в органах местного самоуправления не могут иностранные граждане.

2. Членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания не может быть иностранный гражданин.

3. На военную службу по контракту лиц офицерского состава не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства

4. Глава и члены нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере финансовых услуг, могут быть уволены при установлении у них другого гражданства.

5. Члены ЦИК должны будут подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

6. Члены Кабмина не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

7. Сотрудники Антикоррупционного бюро не могут быть иностранцами и обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

8.  На должности главы Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и замглавы не могут быть назначены иностранные граждане.

9.  Претенденты на должности прокурора, полицейского и госслужащего обязаны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства.

10. Полномочия директора ГБР и его первого зама могут быть прекращены при установлении у них другого гражданства.

11. Члены Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должны подавать декларации об отсутствии гражданства другой страны.

Напомним, в России хотят отменить собеседование при приеме в гражданство для украинцев и белорусов, которые свободно разговаривают по-русски.

Ранее в Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса.

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