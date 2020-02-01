В МВД назвали дату поездок в РФ по загранпаспортам

Для поездки в Россиию с 1 марта нужен загранпаспорт / УНИАН

С 1 марта официально будет запрещено пересачение границы с Россией с территории Укрианы на основании внутреннего украинского паспорта или свидетельства о рождении ребенка.

Как сообщает пресс-служба МВД в Facebook, поездки можно будет осуществить исключительно при наличии заграничного или биометрического паспорта.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее постановление было принято правительством еще от 18 декабря 2019 года. Однако лишь с 1 марта документ приобретает законную силу.

"Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину за этими документами", - подчеркнули в МВД.

Читайте такжеПристайко объяснил суть запрета выезда украинцев в РФ без загранпаспортовВ ведомстве не сомневаются, что нововведения позволят гражданам Украины быстрее пересекать границу, поскольку заграничные паспорта имеют высокую степень защиты от подделки и не нуждаются в дополнительной проверке, как обычный паспорт или свидетельство о рождении.

"Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку", - добавили в министерстве.

Гражданам, которые планируют с 1 марта путешествие на или через территорию России, рекомендуют заблаговременно подготовить или получить документы, чтобы избежать сложностей при прохождении пограничного контроля.

Напомним, в Российской Федерации планируют еще больше упросить выдачу гражданства украинцам. Так, граждан Украины хотят избавить от экзамена по русском языку.

Как ранее сообщал Главред, в 2019 году 227 000 жителей "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России.