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"Носители русского языка": в РФ анонсировали новые упрощения для украинцев

29 января 2020, 15:47

Граждан Украины хотят избавить от экзамена по русском языку.

Паспорта
Паспорта / РБК

В Российской Федерации планируют еще больше упросить выдачу гражданства украинцам. Так, граждан Украины хотят избавить от экзамена по русском языку.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сообщила начальница главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в комментарии Интерфакс-Запад.

При этом она указала, что граждане Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы могут получить российское гражданство после того, как получат вид на жительство.

Как ранее сообщал Главред, в 2019 году 227 000 жителей "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России. 

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