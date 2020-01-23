"Паспорта в смартфоне": в Кабмине рассказали, когда и зачем изменят ситуацию с документами

Паспорт в смартфоне / Донецкие новости

Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице онлайн-сервиса Дія в социальной сети Facebook. Однако, чиновники Кабмина предупреждают украинцев, что электронные паспорта ни в коем случае не станут заменой обычным. Более того, для поездок за границу не получится использовать один только смартфон. Тем не менее, в пределах Украины в массе бытовых и бюрократических ситуаций гражданам можно будет забыть о стандартном паспорте.

Также чиновники Кабмина сообщают, что цифровой документ можно будет использовать в нижеследующих ситуациях:

во время путешествий на железнодорожном либо воздушным транспортом в пределах Украины;

на почте;

во время похода в больницы и банки;

для предъявления правоохранителям;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

при входе в административные здании;

в случае возврата купленного товара;

при покупке спиртных напитков или сигарет.

Напомним, ранее, практически сразу после своего избрания на пост президента Украины, в мае 2019-го, Владимир Зеленский заявил о том, что его команда намерена сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с представителями бюрократического корпуса. Для чего и будет воплощен проект "Государство в смартфоне". Позднее глава страны предложил известному китайскому коммерсанту и основателю корпорации Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки.



