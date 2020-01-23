"Паспорта в смартфоне": в Кабмине рассказали, когда и зачем изменят ситуацию с документами

Беспощадная диджитализация на марше - вот-вот обычные бумажные паспорта потеснят их электронные аналоги.
Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице онлайн-сервиса Дія в социальной сети Facebook. Однако, чиновники Кабмина предупреждают украинцев, что электронные паспорта ни в коем случае не станут заменой обычным. Более того, для поездок за границу не получится использовать один только смартфон. Тем не менее, в пределах Украины в массе бытовых и бюрократических ситуаций гражданам можно будет забыть о стандартном паспорте.
Также чиновники Кабмина сообщают, что цифровой документ можно будет использовать в нижеследующих ситуациях:
- во время путешествий на железнодорожном либо воздушным транспортом в пределах Украины;
- на почте;
- во время похода в больницы и банки;
- для предъявления правоохранителям;
- для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
- при входе в административные здании;
- в случае возврата купленного товара;
- при покупке спиртных напитков или сигарет.
Напомним, ранее, практически сразу после своего избрания на пост президента Украины, в мае 2019-го, Владимир Зеленский заявил о том, что его команда намерена сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с представителями бюрократического корпуса. Для чего и будет воплощен проект "Государство в смартфоне". Позднее глава страны предложил известному китайскому коммерсанту и основателю корпорации Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки.