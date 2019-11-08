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Alibaba в Украине: Зеленский сделал предложение богачу-китайцу

8 ноября 2019, 22:07

Президент отметил, что Украине есть что предложить инвесторам, в том числе и таким как Alibaba.

Alibaba в Украине: Зеленский сделал предложение богачу-китайцу
Alibaba в Украине: Зеленский сделал предложение богачу-китайцу / Пресс-слежба президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки. По словам Зеленского, это усилит компанию в европейском регионе.

Президент отметил, что Украине есть что предложить инвесторам, в том числе и таким как Alibaba: интересных бизнес-возможностей в нашей стране предостаточно.

К примеру, украинские специалисты по data analytics – одни из лучших в мире. Они могут сделать действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта.

Читайте такжеПрава в смартфоне не для всех: кто не сможет воспользоваться услугойПрезидент презентовал Ма проект "Государство в смартфоне", подчеркнув важность цифровых технологий в трансформации страны. При этом Зеленский заинтересован в совместных образовательных проектах в информационно-технологической сфере.

Зеленский заверил, что намерен "полностью перезагрузить Украину", чтобы появлялись такие люди, как Ма, появились и в нашей стране отмечает пресс-служба президента.

Ранее самый богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины. Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме.

Владимир Зеленский Джек Ма Зеленский новости Alibaba
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