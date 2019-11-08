Самы богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины

Джек Ма сделал комплимент Владимиру Зеленскому / Фото Reuters

Китайский миллиардер Джек Ма, который ранее покинул пост председателя совета директоров интернет-ритейлера Alibaba, рассказал, как Украине достичь успеха. Для этого, по его словам, нужно инвестировать в собственных граждан, а также в малый и средний бизнес. Об этом Ма сказала на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

"Инвестируйте в людей, маленькие и средние бизнесы. Это ключ к развитию. Не бойтесь ошибок – они лучшее удобрение доя завтрашнего успеха. Делайте инвестиции в людей, которые на вас работают", – отметил миллиардер и филантроп.

Кроме того, Ма сделал комплиент президенту Украины Владимиру Зеленскому и посоветовал дать ему немного времени.

"У вас хороший президент, молодой, страстный. Дайте ему еще немного времени. Я восхищаюсь Украиной. Давно наблюдаю за вами, хотя я здесь впервые", – подчеркнул бизнесмен.

Ондобавил, что китайско-украинские отношения должны развиваться, поэтому он думает пригласить сюда своих коллег.

"Я сейчас говорю не как политик, а как бизнесмен", - подчеркнул Джек Ма.

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Напомним, ранее бывший учитель английского языка, а позже основатель интернет-компании Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.