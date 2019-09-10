Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку с поста главы совета директоров

Джек Ма сновал Alibaba в 1999 году / Фото Reuters

Китайский миллиардер Джек Ма покинул пост председателя совета директоров интернет-ритейлера Alibaba. Основатель компании ушел с поста 10 сентября - в день своего 55-летия. Его состояние составляет 41,8 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, теперь главой Alibaba стал заместитель Ма Дэниел Чан. Он займет сразу два поста - генерального директора и главы совета директоров. В то же время Ма останется ключевой фигурой в компании.

Впервые о намерении уйти в отставку миллиардер заявил в сентябре прошлого года. Тогда он рассказал о том, что намерен заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Ма - бывший учитель английского языка, он основал Alibaba в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией в 460 миллиардов долларов. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.

Напомним, ранее основатель интернет-компании Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.