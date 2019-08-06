500 самых зажиточных толстосумов мира потеряли за день 117 миллиардов

Джефф Безос остается богатейшим человеком на планете – его состояние оценивается в 110 млрд долларов/ Фото: Reuters

За один день 500 самых богатых людей мира потеряли 2,1% своего совокупного состояния - это примерно 117 миллиардов долларов. Причиной потери такой суммы денег стало падение котировок на рынках Соединенных Штатов Америки в понедельник, 5 августа.

Агенство Bloomberg назвало 21 миллиардера, чье индивидуальное состояние сократилось на один миллиард долларов и больше. В частности, больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос –у него на счету минус 3,4 млрд долларов. В пятерке - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус 3,2 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус 2,8 млрд долларов), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 2,4 млрд долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 2 млрд долларов).

Тем не менее Безос остается богатейшим человеком на планете – его состояние оценивается в 110 миллиардов долларов. А, в целом, потеря 117 миллиардов не особо отразилась на кошельке пятиста самых богатых людей планеты - по версии Bloomberg, их состояние выросло с 1 января на 11% и составило 5,4 трлн долларов.

Читайте такжеМиллионеры и нищие: какие Знаки Зодиака могут стать богатыми, а какие обречены на бедностьНапомним, в списке самых богатых людей мира по версии Forbes оказались семь долларовых миллиардеров из Украины. Самый состоятельный из них Ринат Ахметов, который занимает 272-е место с 6 млрд долларов США. Далее расположились Константин Жеваго (1,5 млрд), Юрий Косюк (1,4 млрд), Виктор Пинчук (1,4 млрд), Геннадий Боголюбов (1,2 млрд), Игорь Коломойский (1,1 млрд) и Вадим Новинский (1 млрд).

Тройка же самых богатых людей Земли, по версии Forbes, выглядит так − Джефф Безос, Билл Гейтс (96,5 млрд), Уоррен Баффетт (82,5 млрд).