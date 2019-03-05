Кому в Украине жить лучше всех: стало известно, сколько в стране долларовых миллиардеров

Доллары / Униан

Во вторник, 5 марта, авторитетный американский деловой журнал Forbes обнародовал традиционный список самых богатых людей в мире.

Конкретно в Украине журналисты Forbes насчитали семь долларовых миллиардеров. Самый состоятельный из них Ринат Ахметов, который занимает 272-е место с 6 млрд долларов США. Далее расположились Константин Жеваго (1,5 млрд), Юрий Косюк (1,4 млрд), Виктор Пинчук (1,4 млрд), Геннадий Боголюбов (1,2 млрд), Игорь Коломойский (1,1 млрд) и Вадим Новинский (1 млрд).

Тройка же самых богатых людей Земли, по версии Forbes, выглядит так − Джефф Безос, Билл Гейтс (96,5 млрд), Уоррен Баффетт (82,5 млрд).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Петр Порошенко "вылетел" из топ-10 самых богатых людей Украины.