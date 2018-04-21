Порошенко вылетел из ТОП-10 богатейших людей Украины — рейтинг

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по итогам 2017 года возглавил Ринат Ахметов, состояние которого составляет 3,1 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу журнала "Фокус", как и год назад, второе и третье места за совладельцами группы "Приват" Игорем Коломойским и Геннадий Боголюбовым с состоянием в 1,6 и 1,5 млрд долларов. Четвертое место осталось за Виктором Пинчуком с 1,4 млрд долларов.

На пятую строчку поднялся владелец Ferrexpo — миллиардер Константин Жеваго. Шестую позицию, как и в прошлом году, занимает владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюкv — его состояние оценили в 900 млн долларов. На седьмое место опустился владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с 785 миллионами долларов, в прошлом году он занял 5 место.

На восьмом месте расположился владелец "Смартхолдинг" Владимир Новинский с состоянием в 734 миллиона. На девятой позиции оказался владелец DCH Group Александр Ярославский — у него 645 млн долларов. Топ-10 замыкает владелец Group DF Дмитрий Фирташ с 640 млн.

В этом году президент Украины Петр Порошенко выбыл из первой десятки самых богатых людей и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

Напомним, в рейтинге "Фокуса" по итогам 2016 года Порошенко занимал 10 место с 589 млн. долларов.

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