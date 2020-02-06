В Харькове в троллейбусе мужчин избили до потери сознания

Мужчина в троллейбусе потерял сознание от удара / Фото: скриншот

В Харькове компания пьяных пассажиров стала инициатором конфликта, жертвами которого стали несколько человек, причем одного даже выбросили из троллейбуса.

Как сообщает Свидок, подвыпившая компания зашла в троллейбус на одной из остановок.

Общение нетрезвых пассажиров переросло в конфликт, а впоследствии – в драку. Приятель начал успокаивать своих собутыльников, причем в весьма грубой форме. Одного он во время остановки вышвырнул из троллейбуса, а второго ударил с такой силой, что тот потерял сознание.

В соцсетях сразу начали писать, что потерявший сознание мужчина умер. Однако в полиции данную информацию не подтвердили. Кондуктор троллейбуса также рассказывает, что мужчину привели в чувство его же товарищи и вывели из транспорта, он мог передвигать ногами.

Как ранее сообщалось, в Одессе активисты с дракой демонтировали барельеф советского военачальника Георгия Жукова со здания общежития Одесского Национального университета.

Напомним, многострадальный памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове в очередной раз был испорчен неизвестными.