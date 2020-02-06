Новая драка в Раде: нардепы штурмовали президиум

В Верховной Раде произошла новая драка / УНИАН

В Верховной Раде произошло новое столкновение между членами фракций Батькивщина и Слуга народа.

В частности, драка началась после того, как парламент при первом голосовании не поддержал предложение работать сегодня до 20.00.

При этом члены фракции Слуга народа предложили провести переголосование, но народные депутаты от Батькивщины, в частности Сергей Власенко попытались прорваться к трибуне через заслон депутатов от Слуги народа.

В результате началась потасовка: депутаты хватали друг друга и агрессивно толкались.

Напомним, утром в зале Рады произошла потасовка между народными депутатами. В частности, лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко появилась в зале, войдя через двери для президиума и заняла место председателя Верховной Рады. При этом на помощь к Тимошенко поспешил народный депутат от Батькивщины Сергей Власенко, но на его пути встал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук.