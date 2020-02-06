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Тимошенко влезла на место Разумкова, спровоцировав потасовку в Раде

6 февраля 2020, 11:57

На подмогу к Юлии Тимошенко поспешил народный депутат Сергей Власенко.

В парламенте произошли столкновения / Фото Я.Доброносова/Facebook.com/yan.dobronosov

В четверг, 6 февраля, в зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами.

Стычка между нардепами случилась во время перерыва, объявленного по требованию парламентских фракций.

В частности, лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко появилась в зале, войдя через двери для президиума и заняла место председателя Верховной Рады.

При этом на помощь к Тимошенко поспешил народный депутат от Батькивщины Сергей Власенко, но на его пути встал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук.

Между этими депутатами произошла стычка.

Возле президиума ВР собрались народные депутаты от Слуги народа. Также в президиум зашли руководители парламента. Председатель ВР Дмитрий Разумков находится рядом с Тимошенко, которая стоит возле его рабочего места.

Как известно, согласно регламенту, фракция может на одном заседании ВР лишь раз просить перерыв, а сегодня все фракции, кроме Слуги народа, это сделали.

Сегодня парламент не рассмотрел еще ни одного вопроса повестки дня, поскольку после открытия заседания сразу был объявлен первый перерыв.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил о том, что Верховная Рада может работать и ночью.

Верховная Рада драка Юлия Тимошенко Сергей Власенко
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