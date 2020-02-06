"Работать всю ночь": Рада возьмется за проект закона об открытии рынка земли

Верховная Рада / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 февраля, посетил собрание парламентской фракции Слуга народа. Отмечается, что Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект №2178-10 "Об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине".

Позже глава фракции Давид Арахамия сообщил, что в ходе встречи Зеленский призвал нардепов выполнять обещания.

"Сказал, чтобы мы выполняли свои позиции: то, что мы обещали людям, то и делать", - цитирует Арахамию УНН.

При этом он отметил, что при необходимости Рада будет работать всю ночь, пока не рассмотрит вопрос о рынке земли.

"Хотим проголосовать за голосование до исчерпания вопроса (законопроекта №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине, - ред.). Это означает, что, фактически, сколько мы сможем вытерпеть, столько и будем сидеть... Будем работать всю ночь", - подчеркнул глава фракции Слуга народа.

Кроме того, он заверил, что голосов для принятий законопроекта достаточно.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса. Более 226-ти. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли. Это ничего другого не означает", - заявил Арахамия.

Также он указал, что иностранцы не смогут купить украинскую землю.

"Мы существенно снизили концентрацию. Мы фактически запретили владение иностранцами в любой форме: через корпоративные права, через банки", - объяснил политик.

В свою очередь, народный избранник от Слуги народа Никита Потураев отметил, что фракция не договаривалась с президентом входе заседания, а обсуждала важные вопросы.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - указал нардеп.

Также он сообщил, что продолжительность работы парламента будет зависеть от того, "насколько конструктивно будет настроена оппозиция".

Как ранее сообщал Главред, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.