"Днем чепуху на смартфонах смотрят": Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде

Арахамия анонсировал "земельную ночь" в Раде / УНИАН

Украинские парламентарии будут рассматривать законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, в четверг, 6 февраля, и голосование может длится всю ночь, заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, который ранее назвал условие проведения выборов на Донбассе.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим.... Мы называем это "земельной ночью", - сказал он.

По словам Арахамии, депутаты точно не успеют проголосовать за один день.

Также Арахамия рассказал, что наверняка будут блокирования трибуны и митинги, передает Эспрессо.

В то же время стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 февраля, придет в Верховную раду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

Отметим, в соцсетях пишут, что Тимошенко точно чудить будет.

"Чекаємо як Юля з Пєсиками чудить буде", - пишет Наталия Полтавец.

"Не юля буде чудити послухайте що люди кажуть прості селяни фермери не робіть біди україні зупиніться ніякої продажі землі буде велика біда україні", - добавила Анна Осока.

"Днём чепуху на смартфонах смотрят, а ночью будут голосовать за землю! Это чтобы не поняли о чем речь идёт?", - считает Татьяна Шкрябина.

Читайте такжеАрахамия рассказал, когда Рада наконец рассмотрит закон о землеНапомним, ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.

По словам главы комитета Николая Сольского, комитет рекомендовал учесть правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, учрежденные украинцами.

Отметим, что вопрос допуска иностранцев как учредителей компаний предлагается вынести на всеукраинский референдум.