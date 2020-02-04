Сепарам назло: Арахамия назвал условие проведения выборов на Донбассе

Арахамия о выборах на Донбассе - единой позиции пока что нет / УНИАН

В Слуге народа назвали условие проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в октябре нынешнего года.

Как заявил глава фракции Давид Арахамия в интервью телеканалу Прямой, четкой позиции по данному вопросу к настоящему времени нет.

"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границе, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.

Выборы на Донбассе - подробности

Напомним, ранее у Зеленского заявили, что Украина планирует в ближайшее время провести встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей - он будет включать проведение местных выборов на Донбассе в октября 2020 года.

По украинскому законодательству невозможно проводить выборы на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу. По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

Также Главред писал, что после такого заявления Офиса президента Владимира Зеленского, в ДНР заистерили и озвучили свои условия, при которых состоятся выборы на Донбассе. Пособница оккупантов Наталья Никонорова вспомнила о "формуле Штайнмайера" и законе об особом статусе региона.

"Напоминаем: внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только после того, как будут проработаны и согласованы с представителями республик все правовые аспекты особого статуса на постоянной основе", - цитирует приспешницу боевиков ТАСС.

Также она сомневается, что Киев успеет до октября провести необходимую работу.