"Кидок монобольшинства": в Раде дали "зеленый свет" закону о продаже земли

В Раде рекомендовали парламенту принять законопроект о рынке земли во втором чтении / agroportal.ua

В субботу, 28 декабря, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять закон о рынке земли.

По словам главы комитета Николая Сольского, комитет рекомендовал учесть правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, учрежденные украинцами.

Отметим, что вопрос допуска иностранцев как учредителей компаний предлагается вынести на всеукраинский референдум.

Кроме того, комитет рекомендовал установить ограничение на покупку земли с/х назначения в одни руки не более 10 тысяч гектаров.

Читайте такжеПродажа земли: Разумков рассказал о радикальном решении ключевой проблемыСольский сказал, что сегодня парламенту было рекомендовано рассмотреть только один законопроект во втором чтении. Он уточнил, что этот законопроект содержит немного статей, и в каждой из них есть поправки. По его словам, большинство поправок на 90% идентичны.

"Всего планируется семь законопроектов, тех, что я видел. Четыре уже приняты в первом чтении. Один из них только прошел комитет и рекомендован ко второму чтению. Там были тысячи поправок, вокруг которых было много дискуссий в последнее время. В последующих (законопроектов) также очень много поправок. Секретариат сейчас работает над обобщением, там где сотни, где тысячи (поправок)", - заявил Сольский.

Он сказал, что в рекомендуемом к рассмотрению законопроекте определены только базовые вещи, а в дальнейшем комитет будет рассматривать еще дополнительные законопроекты.

Читайте также"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли

Сольский уточнил, что "были определены основные поправки в статью 119, которые в первую очередь комитет рекомендует Верховной Раде поставить на голосование".

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть, что минимальная цена на землю не может быть меньше, чем ее нормативно-денежная оценка.

Также председатель комитета отметил, что покупать землю смогут только граждане Украины, громады и украинские юридические лица, учрежденные исключительно украинцами.

Читайте также"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – экспертВ свою очередь в оппозиции заявили, что Сольский "протянул" закон о рынке земли, нарушив 364 статью Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными обязанностями.

"Согласно статье 16 пункту 6 Закона Украины о комитетах, рассмотрение должно происходить по правками каждого из депутатов. Поэтому действия президентской партии можно квалифицировать как "политический кидок" монобольшинства", - подчеркнул народный депутат от Батькивщины Вадим Ивченко.

Он убежден, что "манипуляции монобольшинства в протягивании земельного закона" должны рассматриваться в правоохранительных органах.

Читайте также"Больной на голову", "Рот закрой": нардепы устроили потасовку в Раде из-за рынка земли

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.