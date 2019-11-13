Рада приняла за основу закон о продаже земли сельхозназначения: подробности

Продажа земли / inshe.tv

Народные депутаты в среду, 13 ноября, поддержали скандальный законопроект о рынке земли. Так, народные избранники приняли документ за основу.

Документ, разрешающий продавать и покупать земли сельхозназначения поддержали 240 депутатов. При этом против выступили 52 человека, 57 воздержались, а еще 16 не принимали участие в голосовании.

При этом от парламентской фракции свои голоса "За" отдали 227 депутатов и 13 внефракционных. На данный момент дата второго чтения не определена.

Согласно закону, до 1 января 2024 года право собственности на с/х земли могут получить граждане Украины и юрлица, а также граждане или компании, которые пользуются украинскими землями сроком от трех лет.

При этом в одних руках может быть определено не более 35% земель терробщины и не более 8% области или Крыма, а также не более 0,5% всех с/х земель Украины. В случае нарушения могут принудительно отобрать землю.

Кроме того, граждане, имеющие право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, а также арендаторы, имеющие право постоянного пользования земельными участками, могут выкупить землю с рассрочкой до пяти лет по цене, равной нормативной денежной оценке участков, без земельных торгов.

Напомним, что замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что цена на землю в Украине уже определена. Стоимость 1 га земли в Украине 2019 – то есть когда откроют рынок земли в Украине – составит около $2,2 тысяч.