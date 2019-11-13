Рынок земли в Украине: в Минэкономики названа цена одного гектара

Стоимость 1 га земли в Украине 2019 после открытия рынка земли назвали в Минэкономики - цена на землю в Украине 2019 / muratordom.com.ua

Цена на землю в Украине уже определена. Стоимость 1 га земли в Украине 2019 – то есть когда откроют рынок земли в Украине – составит около $2,2 тысяч.

Такую информацию озвучил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует, то это будет в среднем $2,2 тысячи эквивалент за гектар", – пояснил он.

При этом чиновник уточнил, что цена с ограничениями будет гораздо ниже.

Читайте такжеСвинья в гробу, блокирование трибуны и "похороны" коммунизма: Рада готовится открыть рынок земли - онлайн-трансляция"Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1,5 тысяч. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – резюмировал Высоцкий.

Как сообщал Главред, украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность.

Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий объяснил, что государственные органы после открытия рынка земли будут проверять все компании и людей, которые захотят купить участок. По его словам, такие меры необходимы для предотвращения злоупотреблений.

19 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года.