В Украине уже через год начнут продавать землю

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи президента Владимира Зеленского с украинскими аграриями в четверг, 19 сентября, передает РБК-Украина.

По словам премьера, за год необходимо проделать огромную работу, а именно законодательно прописать механизмы купли и продажи украинской земли.

"Та модель, которую предлагаем мы, предполагает открытие рынка земли с 1 октября следующего года", - заявил Гончарук.

При этом политик указал, что у нынешних арендаторов будет право на первоочередную покупку земли, а также планируют ввести запрет на продажу земли иностранцам.

Напомним, что президент Украины выступил против продажи земли иностранцам.