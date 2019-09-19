Вывезут вагонами: Зеленский высказался о продаже земли иностранцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, поручивший Верховной Раде отменить мораторий на продажу земли, в четверг, 19 сентября, встретился с представителями аграрного сообщества. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский опроверг информацию о продаже украинской земли иностранцам.

"В модели, которую предлагаем мы с правительством - покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, вывезут нашу землю вагонами - это бред", - говорится в сообщении.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что земля принадлежит украинцам.

"Земля - это собственность граждан. Но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою землю. Полноценное - это право владеть, пользоваться и распоряжаться землей", - заявил президент.

Также он предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли, потому что данный вопрос очень чувствительный для граждан.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал старт земельной реформы летом 2020 года.