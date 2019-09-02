Зеленский поручил Раде отменить мораторий на продажу земли: назначил дату

Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу сельхозземель до 1 декабря / Скриншот

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября.

Верховной Раде поручено отменить мораторий на продажу сельхозземель до 1 декабря, рассказал глава государства на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

По словам главы государства, ответственные за принятия закона об обороте земли председатель парламента Дмитрий Разумков, глава фракции президентской партии Слуга народа Давид Арахамия и глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до первого декабря 2019 года...", - поручил Раде Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента уже к концу 2019 года планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине.

Напомним, Верховная Рада VIII созыва в декабре 2018 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020-го. Позже продление моратория поддержал тогдашний президент Петр Порошенко.