Земельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами

3 сентября 2019, 07:00

Премьер-министр Украины раскрыл детали земельной реформы и назвал сроки ее запуска.

Гончарук
Гончарук заявил, что иностранцы смогут покупать земли с/г назначения / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал старт земельной реформы меньше чем за год - летом 2020 года. Также он назвал условия покупки земли иностранцами после запуска реформы.

"Мы рассчитываем на старт земельной реформы через год. Ориентировочно - лето следующего года", - сказал премьер-министр в эфире Свободы слова.

По его словам, в Кабмине рассчитывают, что к тому времени общее кредитование в гривне будет значительно дешевле чем сейчас: "Мы рассчитываем, что тогда кредит можно будет взять в гривне примерно в 14-15%. Это значит, что нам нужно будет компенсировать, то есть дать возможность мелкому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке. Для того, чтобы он был наравне с иностранными субъектами, или даже выиграл. Мы планируем сейчас создать инструмент, который бы компенсировал эту процентную ставку".

Гончарук также уточнил, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения. Однако, покупка земель иностранцами будет возможна при условии регистрации юридического лица в Украине и уплаты налогов в бюджет государства.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги", - сказал премьер.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что уже до конца текущего года в Украине будет проведена земельная реформа, а в 2020 году заработает рынок земли. 

Ранее в Офисе президента заявляли, что планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель уже к концу 2019 года.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. В феврале 2019 года этот закон подписал пятый президент Петр Порошенко.

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