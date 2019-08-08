Зеленский назвал дату запуска рынка земли в Украине

Зеленский выступил на бизнес-форуме в Турции / https://www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже до конца текущего года в Украине будет проведена земельная реформа, а в 2020 году заработает рынок земли. Об этом он заявил, выступая на бизнес-форуме в Турции.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, которая (земля, - ред.) является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает прихода в Украину турецких инвесторов. По словам Зеленского, в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей. Президент надеется, что таких компаний станет значительно больше: "Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства".

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель уже к концу 2019 года.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года. В феврале 2019 года этот закон подписал пятый президент Петр Порошенко.