Есть два критерия: новый министр экономики прокомментировал ситуацию с рынком земли в Украине

5 сентября 2019, 23:27

Новоназначенный глава экономического ведомства Тимофей Милованов прокомментировал запутанную ситуацию с продажей земли в Украине.

Милованов
Тимофей Милованов / Kyiv School of Economics

Во время проведения недавно анонсированной земельной реформы в Украине нужно направить фокус внимания на двух критериях − экономический рост и распределение его между украинцами. 

С таким заявлением в четверг,  5 сентября, выступил недавно назначенный главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщает портал НВ.  

"Есть 35 сценариев, подготовленных всеми возможными специалистами. Но я думаю, что надо фокусироваться на двух критериях. Первый — это экономический рост. Второй — распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и поделит его результат между украинцами. В том числе между владельцами земли. Иногда бывает, что не удается обоих критериев достичь. Но вот для этого и существует Министерство экономики, которое создает инструменты для того, чтобы обеспечить распределение дополнительных благ от создания рынка", — отметил он.

Напомним, ранее, в начале августа, президент Владимир Зеленский заявлял о том, что уже до конца нынешнего года в Украине будет проведена земельная реформа, а в 2020-м заработает рынок земли.  Позднее премьер-министр Алексей Гончарук называл условия покупки земли иностранцами.

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Минэкономразвития земельная реформа Украина Тимофей Милованов
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