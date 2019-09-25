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До 200 тыс. га и иностранцы: Кабмин утвердил проект закона о рынке земли

25 сентября 2019, 14:42

Документ передали в украинский парламент.

Рынок земли
Рынок земли / Деловая столица

Украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли. Так, Кабмин передал в Верховную Раду документ "О внесении изменении в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент", - написал в Facebook народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

При этом политик указал, что согласно утвержденному законопроекту, иностранцы смогут покупать украинскую землю.

"Фактически, землю смогут покупать иностранцы (учредив украинское юрлицо), ограничения по концентрации земли в одних руках - до 200 тысяч га (!!!) и т. д.", - подчеркнул нардеп.

По прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхоз назначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиардов долларов.

Напомним, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после учреждения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, однако доходы пойдут не в бюджет, а местным органам самоуправления.

Кабмин иностранцы рынок земли
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