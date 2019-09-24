"Не идут в бюджет": министр экономики пояснил, кто получит деньги от продажи земли

Милованов утверждает, что доход от продажи земли будут получать местные бюджеты / Kyiv School of Economics

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что после учреждения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, однако доходы пойдут не в бюджет, а местным органам самоуправления.

"Эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет", - сказал он в интервью Громадському ТБ.

По словам министра, правительство планирует получить к 2020 году от продажи земли более одного миллиарда долларов дохода. Он уточнил, что местные советы будут самостоятельно решать дальнейшую судьбу полученных средств – "продать или детскую площадку построить".

Милованов подчеркнул, что продавать землю будут на открытых аукционах, например, на Prozorro или другой специальной площадке. В Украине, напомнил глава министерства, насчитывается 42 миллиона гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Государство получит два миллиарда долларов, если продаст всего 5% от общего количества.

"Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард", — пояснил чиновник.

Милованов добавил, что правительство планирует продавать землю по тысяче долларов за гектар, что позволит значительно увеличить ожидаемую прибыль.

Напомним, украинское правительство планирует разрешить продажу украинской земли уже с 1 октября 2020 года. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи президента Владимира Зеленского с украинскими аграриями.

Как ранее сообщалось, президент Украины выступил против продажи земли иностранцам.