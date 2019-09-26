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У Гончарука объяснили, кто не сможет купить украинскую землю

26 сентября 2019, 17:37

Тарас Высоцкий заверил, что всех владельцев будут проверять

Продажа украинской земли
Продажа украинской земли / agroportal.ua

Государственные органы после открытия рынка земли будут проверять все компании и людей, которые захотят купить участок. Первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий объяснил, что такие меры необходимы для предотвращения злоупотреблений.

При этом чиновник пообещал, что будет организован постоянный мониторинг владельцев земельных участков.

"Если программное обеспечение, которое по всем реестрам будет проверять покупателя, не покажет красный свет для подозрительного покупателя, то мониторинг этот вопрос должен снять", - объяснил Высоцкий Обозревателю.

Кроме того, он заявил, что если выясниться, что юридическое или физическое лицо, связанное с Российской Федерацией, стало владельцем земли в Украине, то участок будет конфискован.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что электронная система Prozorro рассматривается как основа для деятельности прозрачного рынка земли. В пресс-службе Кабмина выразили надежду на то, что система электронных продаж позволит обеспечить конкурентоспособность и равный доступ к аукционам всех желающих. Также данный подход позволит увеличить объем средств, поступающих от продажи участков.

Напомним, что украинское правительство утвердило проект закона о рынке земли, который позволит продавать даже участки, отведенные под сельхоз деятельность..

Россия конфискация рынок земли
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