"Жесткий рынок": эксперт оценил риски закона о продаже земли

В Украине предлагают открыть рынок земли без ограничений

В одобренный Верховной Радой в первом чтении законопроект о рынке земли ко второму чтению необходимо внести целый ряд поправок, заявил доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

"Ранее анонсировали, что между первым и вторым чтением пройдет референдум по иностранцам, однако спикер уже сказал, что никакого референдума не будет. Поэтому здесь есть определенный риск, что так оно и произойдет", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что законопроект продусматривает открытие рынка земли "самым жестким образом без ограничений".

Читайте также"Нет смысла сеять": экс-министр рассказал о проблемах открытия рынка земли"Но он открывается с определенными вещами, которые касаются иностранцев, однако эти условия не прописаны", - пояснил экономист.

Он добавил, что в законопроекте существуют ограничения по объему концентрации площадей, однако документ не привязан ни к изменениям геокадастра, ни к созданию банка земли, ни к внесению изменений в другое законодательство.

"В принципе сам по себе закон даст толчок рынку земли, но он законодательно не связан с другими моментами, что требует внесения еще целого ряда изменений", - резюмировал Плотников.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.