  1. Главная
  3. Украина

В Одессе со скандалом демонтировали барельеф Жукова

4 февраля 2020, 12:31

Оппоненты ограничились словесной перепалкой, а до драки дело не дошло.

Барельеф Георгия Жукова сняли со здания общежития Одесского университета./ dumskaya.net

В Одессе активисты демонтировали барельеф советского военачальника Георгия Жукова со здания общежития Одесского Национального университета.

При этом акции пытались помешать пророссийски настроенные активисты под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова.

Как пишет Думская, до драки дело не дошло — стороны ограничились словесной перепалкой, а памятная доска была вывезен в неизвестном направлении.

По словам активиста Демьяна Ганула, демонтаж прошел в рамках процесса декоммунизации. Активисты также подчеркивали, что Жуков подпадает под этот закон как один из руководителей тоталитарного советского государства и Компартии. Они также пояснили, что памятная доска не передавалась на баланс вуза, поэтому ректор дал согласие на демонтаж барельефа.

Читайте такжеЖукову опять досталось: в Харькове вандалы облили краской постамент

Снятый барельеф активисты пообещали передать в Одесский краеведческий музей, а также своими силами восстановить фасад здания.

Отмечается, что после Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Напомним, в октябре 2019 года активисты демонтировали барельеф Жукову со здания Приморского районного военкомата.

барельеф Георгий Жуков новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе со скандалом демонтировали барельеф Жукова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:47
"Угрозы циклона Petra": каким областям Украины грозят удары стихии
13:45
В ЕС собрались снимать санкции с ближайших людей Януковича - журналист
13:44
Нардепы согласились сократить свое количество на треть – предварительно Видео
13:43
От мяса куска будет рак и тоска: названое самое вредное мясо
13:16
Кива высказался о "переписке" с Жириновским в Раде Видео
13:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог Видео
13:10
"Злопыхатели не порадуются на моих костях": Бабак экспрессивно высказалась после отставки Видео
13:06
Фото пьяной Виктории Бэкхэм стали вирусными в сети
13:03
Слуга народа оторвалась от конкурентов в парламентском рейтинге – опрос
12:39
Сваты 7 сезон: дата выхода и актеры
12:35
Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть Видео
12:31
В Одессе со скандалом демонтировали барельеф Жукова
12:27
Депутатам в Раде предлагают испить 16 видов кофе по 75 гривен
12:23
"Со своим п*дорским правительством": Кива переписывался с Жириновским прямо в Раде - видео Видео
12:07
Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев – опрос
12:03
Главная причина, почему рейтинг Зеленского не падает мнение
11:58
"Только к минимальным пенсиям": Дубилет нашел, к чему привязать премии чиновников Видео
11:50
Возвращение Крыма: во Франции сделали скандальное заявление Видео
11:30
Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020 Видео
11:29
Изменить Минские соглашения: во Франции выступили с предложением Видео
11:27
Рада уволила Бабак и назначила нового министра развития громад и территорий
11:26
Эксперт назвал дату поглощения Беларуси Россией
11:05
Киев ждут снежные дни и морозы: синоптик назвал даты Фото Видео
11:00
"ВСУ – отрыжка совкового рабства": экс-контрактник из АТО объяснил, почему уволился из армии
10:48
Сможет поставлять газ населению: Оржель анонсировал новую функцию Укрпочты
10:40
На Банковой начали собеседования с кандидатами в Кабмин - СМИ
10:30
Сколько в Украине должно стоить настоящее масло: раскрыта цена Видео
10:22
Почему у Зеленского заговорили о скорых выборах в ОРДЛО мнение
10:20
"Культура общения - из прошлого": социолог ответил Богуцкой за "деда"
10:20
Гороскоп на 4 февраля всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
10:14
Как защититься от коронавируса: в ВОЗ рассказали, помогут ли маски
10:08
Россия отправляет на Евровидение любителя Путина из Украины Видео
10:04
"Швыряют дрова в пламя": в Москве разъерепенились из-за новых исков Украины
09:59
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
09:55
"Собачий" скандал с коммуналкой: у Зеленского подключили Кабмин и провели ревизию
09:35
Смертоносный вирус: зафиксирована вторая жертва коронавируса за пределами Китая
09:21
В РФ взбесились из-за подготовки Киевом новых исков и ответили угрозами
09:00
Страхи vs факты о потребительском кредитовании: кто кого новости компании
08:58
Названо число прихожан ПЦУ в Украине
08:54
Расстрел пластического хирурга в центре Киева: соседи раскрыли важные детали Видео
08:40
Битва стариков: почему США ждет судьба СССР мнение
08:36
Две квитанции за газ: украинцам пообещали сюрприз с платежками
08:31
До 40 см снега: на Украину надвигается шторм Видео
08:05
Харли Квинн в кино и сериалах - где появилась самая яркая психопатка DC Видео
07:56
Киев подготовил новый удар по Кремлю
07:27
Вирус в Китае: Украина приостановила прямые авиаперелеты в Поднебесную
07:14
Картину купил и семью развалил: какие картины нельзя вешать в доме
07:01
Число жертв коронавируса растет: обнародованы пугающие цифры
06:55
Почему выборы на Донбассе невозможны мнение
06:34
"Цветок страсти": Вика из НеАнгелов засветила сочную грудь и идеальный пресс Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять