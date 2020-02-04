В Одессе со скандалом демонтировали барельеф Жукова

Барельеф Георгия Жукова сняли со здания общежития Одесского университета./ dumskaya.net

В Одессе активисты демонтировали барельеф советского военачальника Георгия Жукова со здания общежития Одесского Национального университета.

При этом акции пытались помешать пророссийски настроенные активисты под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова.

Как пишет Думская, до драки дело не дошло — стороны ограничились словесной перепалкой, а памятная доска была вывезен в неизвестном направлении.

По словам активиста Демьяна Ганула, демонтаж прошел в рамках процесса декоммунизации. Активисты также подчеркивали, что Жуков подпадает под этот закон как один из руководителей тоталитарного советского государства и Компартии. Они также пояснили, что памятная доска не передавалась на баланс вуза, поэтому ректор дал согласие на демонтаж барельефа.

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Снятый барельеф активисты пообещали передать в Одесский краеведческий музей, а также своими силами восстановить фасад здания.

Отмечается, что после Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Напомним, в октябре 2019 года активисты демонтировали барельеф Жукову со здания Приморского районного военкомата.