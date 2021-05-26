Під Херсоном бабуся отруїлася "наркотичним подарунком" від доньки

У Херсона бабуся отруїлася наркотичним печивом, яке їй надіслала дочка / flickr.com/[email protected]

У селі Чорнобаївка Херсонської області 70-річна місцева мешканка отруїлася наркотичним печивом, яке їй з Іспанії надіслала донька, відбула на заробітки.

Бабуся з'їла три чи чотири штуки печива, а потім у неї різко розболілася голова, з'явилася нудота та почало часто битися серце, пише t.ks.ua.

За даними видання, потім бабуся викликала фельдшера. Медик дав пацієнтці ліки й вирішив з'ясувати, чому їй стало зле.

Фельдшер оглянув коробку з імпортним печивом та зрозумів, що воно було неабияк присмачене рослинним наркотиком – марихуаною.

Марихуана негативно вплинула на здоров'я бабусі, у пацієнтки діагностували наркотичне отруєння.

"...Тут незрозуміло, чим керувалася дочка, надсилаючи матері настільки сумнівний презент – невже хотіла її на той світ відправити?" – йдеться у матеріалі.