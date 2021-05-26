Під Херсоном бабуся отруїлася "наркотичним подарунком" від доньки

Біля обласного центру бабуся "налягла" на подарунок від доньки та отримала наркотичне отруєння.
У селі Чорнобаївка Херсонської області 70-річна місцева мешканка отруїлася наркотичним печивом, яке їй з Іспанії надіслала донька, відбула на заробітки.
Бабуся з'їла три чи чотири штуки печива, а потім у неї різко розболілася голова, з'явилася нудота та почало часто битися серце, пише t.ks.ua.
За даними видання, потім бабуся викликала фельдшера. Медик дав пацієнтці ліки й вирішив з'ясувати, чому їй стало зле.
Фельдшер оглянув коробку з імпортним печивом та зрозумів, що воно було неабияк присмачене рослинним наркотиком – марихуаною.
Марихуана негативно вплинула на здоров'я бабусі, у пацієнтки діагностували наркотичне отруєння.
"...Тут незрозуміло, чим керувалася дочка, надсилаючи матері настільки сумнівний презент – невже хотіла її на той світ відправити?" – йдеться у матеріалі.
- Довідка. Марихуана (офіційна назва канабіс) – це психоактивний засіб, який отримують з конопель психоделічного типу, повідомляє Вікіпедія.
- В Україні на початку квітня 2021 року дозволили продавати медичну марихуану. Продаж канабісу в інших цілях заборонений.
- В Іспанії закон забороняє споживання марихуани.