Под Херсоном бабушка траванулась "наркотическим подарком" от дочери

У Херсона бабушка отравилась наркотическим печеньем, которое ей прислала дочь / flickr.com/[email protected]

В селе Чернобаевка Херсонской области 70-лeтняя местная жительница отравилась наркотическим печеньем, которое ей из Испании прислала дочка, уехавшая на заработки.

Бабушка съела три или четыре штуки печенья, а потом у нее резко разболелась голова, появилась тошнота и начало часто биться сердце, пишет Типичный Херсон.

По данным издания, потом бабушка вызвала фельдшера. Прибывший медик дал пациентке лекарства и решил выяснить, почему ей стало плохо.

Фельдшер осмотрел коробку с импортным печеньем и понял, что оно было изрядно сдобрено растительным наркотиком – марихуаной.

Марихуана негативно повлияла на здоровье бабушки, у пациентки диагностировали нapкoтичecкoe oтpaвлeниe.

"…Tут нeпoнятнo, чeм pукoвoдcтвoвaлacь дoчь, пpиcылaя мaтepи cтoль coмнитeльный пpeзeнт – нeужeли хотела ee нa тoт cвeт oтпpaвить?" – говорится в материале.