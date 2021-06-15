Під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму: загинула 10-річна дівчинка / Поліція Київської області

У селі Кийлів Бориспільського району на Київщині 4-річний хлопчик впав у вигрібну яму вуличного туалету. На допомогу дитині прийшла його 10-річна сестра, проте не змогла витягнути брата і сама впала в туалет.

Як повідомляє поліція Київської області, дівчинка померла, а хлопчика доправили в лікарню без свідомості.

Трагедія трапилася неподалік колишньої бази відпочинку, де гралися діти ромів. Охоронець пустив їх в туалет закладу. В результаті, хлопчик провалився в сантехнічний отвір.

Почувши крики дітей, чоловік кинувся їм на допомогу. Обох малюків витягли в несвідомому стані. Медики констатували смерть дівчинки. Хлопчик зараз перебуває в реанімації.

За даними поліції, сім'я у складі двох сестер з чоловіками і восьми дітей приїхала в селище з Ужгорода.

читайте такожПід Харковом горе-мати викинула немовля в туалет на вокзаліРаніше повідомлялося, що Одеський апеляційний суд вирішив не посилювати покарання за вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко, яку Микола Тарасов намагався зґвалтувати, а потім втопив у нечистотах, і не схвалив вирок щодо довічного позбавлення волі.

Тіло зниклої 11-річної школярки шукали всім селищем кілька днів. 19 червня 2019 року його знайшли у вигрібній ямі будинку по сусідству. 22-річний Микола Тарасов, який також брав участь у пошуках дівчинки, зізнався у вбивстві.