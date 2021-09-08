Під Києвом через двійки у школі не повернувся додому 8-річний хлопчик

8-річного Єгора знайшли правоохоронці/ Фото з фейсбук Андрія Небитова

У Фастові Київської області восьмирічний хлопчик викинув портфель і не повернувся додому після школи. Із собою у нього не було телефону. Батьки звернулися до правоохоронців через п'ять годин.

Інцидент стався 7 вересня. До пошуків школяра залучили весь особовий склад поліції району, правоохоронцям вдалося знайти хлопчика, повідомив у Facebook керівник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов.

Він уточнив, що Єгор пішов зі школи близько 12:00. Хлопчик був засмучений через отримані двійки.

"Ми одразу підняли на пошуки весь особовий склад поліції району та за кілька годин знайшли Єгора та повернули батькам", – написав начальник поліції.

Фото з Фейсбук Андрія Небитова

Це вже друга дитина, яку сьогодні оперативно розшукали на Фастівщині.

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"Вранці через конфлікт з матір'ю пішла з дому 14-річна Анна. Ювенальні поліцейські швидко встановили місцезнаходження дівчини та заспокоїли рідних", - додав Нєбитов.

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Поліція провела виховну бесіду з обома школярами і закликала батьків і вчителів бути уважними до проблем дітей та уникати ситуацій, коли вони змушені бігти або шукати вихід зі складних ситуацій поодинці.

Як повідомляв Главред, в Запорізькій області тривають пошуки 11-річного хлопчика Максима Самофалова, який зник у селищі міського типу Якимівка Мелітопольського району.

Дитина зникла після того, як пішла з дому вдень 29 серпня. У хлопчика не було із собою мобільного телефону.

Правоохоронці не виключають, що Максим може перебувати в Запоріжжі або в Мелітополі.

Нещодавно шестирічний хлопчик заблукав у Карпатах під час сходження на Говерлу. Юний Олексій Стефанців з Коломиї сам провів у горах 30 годин.

Дитина розповіла про свої мандри та про те, що відчувала, коли залишилася сам на сам з вершинами та лісами.