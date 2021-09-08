УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик

8 сентября 2021, 06:50
Прослушать новость
Остановить

Ребенок выбросил портфель, мобильного телефона у него не было. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов.

8-летнего Егора нашли правоохранители/ Фото из фейсбук Андрея Небытова

В Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов.

Инцидент произошел 7 сентября. К поискам школьника привлекли весь личный состав полиции района, правоохранителям удалось найти мальчика, сообщил в Facebook руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

Он уточнил, что Егор ушел из школы около 12:00. Мальчик был расстроен из-за полученных двоек.

"Мы сразу подняли на поиски весь личный состав полиции района и спустя несколько часов нашли Егора и вернули родителям", – написал начальник полиции.

Фото из фейсбук Андрея Небытова

Это уже второй ребенок, которого вчера оперативно разыскали на Фастовщине.

Реклама

"Утром из-за конфликта с матерью ушла из дома 14-летняя Анна. Ювенальные полицейские быстро установили местонахождение девушки и успокоили родных", - добавил Небытов.

Читайте также"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова

Полиция провела воспитательную беседу с обоими школьниками и призвала родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать или искать выход из сложных ситуаций в одиночку.

Как сообщал Главред, в Запорожской области идут поиски 11-летнего мальчика Максима Самофалова, который пропал в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.

Ребенок исчез после того, как ушел из дома днем 29 августа. У мальчика не было при себе мобильного телефона.

Правоохранители не исключают, что Максим может находиться в Запорожье или в Мелитополе.

Недавно шестилетний мальчик заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлу. Юный Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов.

Ребенок рассказал о своих странствиях и о том, что чувствовал, когда остался один на один с вершинами и лесами.

viber
новости Киева полиция Фастов
Сейчас вы просматриваете новость «Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести деньНоволуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день Умер легенда мирового кино Жан-Поль БельмондоУмер легенда мирового кино Жан-Поль Бельмондо Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недруговГороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продуктаЧто едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта

Последние новости

07:19

К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун

07:01

Цель Украины – вступление в НАТО: посол в США объяснила, почему Раде не нужно обращаться к Конгрессу

06:50

Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик Видео

06:35

Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома Видео

06:25

Почему Украине рано создавать зону свободной торговли с США мнение

Реклама
06:04

Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

05:50

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы из 90-х, в которых много жажды защиты Фото Видео

05:27

"Родители не против": по улицам Индии водили голых девочек с лягушками

05:26

Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Видео

05:21

Когда День экономиста в Украине: дата, традиции праздника, поздравления

04:47

Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога

04:01

Взлетят цены на хлеб и мясо: украинцев предупредили о "снежном коме" подорожания Видео

04:00

День Натальи 2021: душевные поздравления и милые открытки в день ангела 8 сентября

03:07

Врач рассказала, можно ли снизить давление без лекарств Видео

03:01

"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

02:52

Ирина Билык разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

02:50

Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа

01:33

Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови Видео

01:02

Вышел трейлер долгожданного фильма Олега Сенцова "Носорог" Видео

00:20

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

Реклама
07 сентября, вторник
23:56

В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом Видео

23:20

Арестович резко ответил Разумкову на его совет "поехать в Талибан"

22:44

Порезы стеклом и отравление угарным газом: в Умани вспыхнул пожар в общежитии

22:41

Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио Видео

22:20

Коронавирус в мире вышел на плато - ВОЗ Видео

22:13

"Стадо баранов": боксер оскандалился заявлением об украинцах

21:32

Во Львовском горсовете пропал "кабинетный" кот Садового: мэр обещает за него "хороший" подарок"

20:52

Пьяный мотоциклист пытался заехать на горку и покалечил детей

20:38

"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун Видео

20:23

Гибель мэра Кривого Рога: в горсовете раскритиковали версию полиции

20:11

Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе мнение

19:56

"Дельта" добрался до малышей: опасный штамм зафиксировали у младенца из Волыни Видео

19:41

В Кабмине хотят иначе платить больничные украинцам: что изменится

19:38

В Киеве у маршрутки во время движение отпало колесо и влетело в остановку Видео

19:15

Лежал без помощи 9 дней: в прокуратуре рассказали жуткие подробности о смерти Андрюши из Черкасс Видео

19:09

Скандальный нардеп Кива сдал адвокатский экзамен Видео

19:08

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

19:02

"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детства

18:36

В Минздраве обнародовали правила работы школ на время карантина Видео

18:29

Мать вызвала скорую только на пятый день: новые детали отравления детей грибами под Винницей Видео

Реклама
18:27

Нутрициолог назвала самые здоровые сыры: девять видов Видео

18:15

Мэр Ивано-Франковска поручил найти рога и копыта у секретаря горсовета после прививки от COVID-19

18:06

Если драка оплачена, лица будут биты: чего ждать от нового политического сезона мнение

17:52

Шашлык дожаривать помогали спасатели: в Умани хасиды устроили зону барбекю прямо на балконе Видео

17:49

Арахамия проговорился о грядущем увольнении ряда министров: есть сложности

17:43

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

17:39

"Виновата украинская разведка": в Крыму ФСБ арестовало татар по подозрению в теракте на газопроводе

17:30

Почему бульон стал модным суперфудом: названы семь невероятных преимуществ для здоровья Видео

17:27

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

17:12

Приметы на 8 сентября: что нельзя делать в день Натальи и как не попасть в беду Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять