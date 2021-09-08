Под Киевом из-за двоек в школе не вернулся домой 8-летний мальчик

8-летнего Егора нашли правоохранители/ Фото из фейсбук Андрея Небытова

В Фастове Киевской области восьмилетний мальчик выбросил портфель и не вернулся домой после школы. При себе у него не было телефона. Родители обратились к правоохранителям спустя пять часов.

Инцидент произошел 7 сентября. К поискам школьника привлекли весь личный состав полиции района, правоохранителям удалось найти мальчика, сообщил в Facebook руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

Он уточнил, что Егор ушел из школы около 12:00. Мальчик был расстроен из-за полученных двоек.

"Мы сразу подняли на поиски весь личный состав полиции района и спустя несколько часов нашли Егора и вернули родителям", – написал начальник полиции.

Фото из фейсбук Андрея Небытова

Это уже второй ребенок, которого вчера оперативно разыскали на Фастовщине.

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"Утром из-за конфликта с матерью ушла из дома 14-летняя Анна. Ювенальные полицейские быстро установили местонахождение девушки и успокоили родных", - добавил Небытов.

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Полиция провела воспитательную беседу с обоими школьниками и призвала родителей и учителей быть внимательными к проблемам детей и избегать ситуаций, когда они вынуждены бежать или искать выход из сложных ситуаций в одиночку.

Как сообщал Главред, в Запорожской области идут поиски 11-летнего мальчика Максима Самофалова, который пропал в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.

Ребенок исчез после того, как ушел из дома днем 29 августа. У мальчика не было при себе мобильного телефона.

Правоохранители не исключают, что Максим может находиться в Запорожье или в Мелитополе.

Недавно шестилетний мальчик заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлу. Юный Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов.

Ребенок рассказал о своих странствиях и о том, что чувствовал, когда остался один на один с вершинами и лесами.