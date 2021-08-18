Мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал о своих странствиях

Ребенок рассказал о своих скитаниях по Карпатам / Скрин из видео

Шестилетний мальчик, который недавно заблудился в Карпатах во время восхождения на Говерлу, Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов.

Ребенок рассказал о своих странствиях и о том, что чувствовал, когда остался один на один с вершинами и лесами, пишет Суспільне.

Мальчик вспомнил, как отстал от родственников во время восхождения на самую высокую вершину Украины.

"Сначала я очень быстро бежал по зеленым меткам. Я бежал. Там, где нужно было повернуть направо, я вернул направо и дальше видел ту метку", — рассказывает Алексей.

Но несмотря на указательные знаки на пути, он заблудился и остался наедине в горах.

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"Я себе нашел теплое место. Там лежал, спал ночью. На следующий день пошел просто вперед. Я услышал какой-то звук, похожий на папин, а потом увидел, что это какие-то ребята пришли меня спасать и просто забрали", — рассказывает ребенок.

Мальчик уверяет, что ночью в горах ему не было страшно.

"Я — парень", - аргументирует свой ответ 6-летний Алексей.

Для собственной защиты от диких животных мальчик нашел палку вблизи того места, где он остановился.

"Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. Я имел чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", — говорит Алексей.

Ребенок говорит, что больше суток его блужданий в Карпатах не хотел ни есть, ни пить.

Его родители говорят, что сын с детства очень храбрый. После этого случая Алексея записали в скаутскую организацию Пласт.

Отец мальчика вспоминает - когда родился сын, его назвали Алексеем в честь гуцульского опрышка Олексы Довбуша.

"Мы никогда не называли его Олексой, но после этой ситуации, когда он пришел с палкой, похожей на топорик, я думаю, все, это - Олекса, которого позвали горы, и он пошел к ним", — говорит Любомир Стефанцив.

Спасательная операция в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.