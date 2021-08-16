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Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах

16 августа 2021, 10:58
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Ночевавший один в горах 6-летний Алеша держал при себе палку, чтобы отбиваться от зверей.

В Карпатах нашли заблудившегося ребенка / if.dsns.gov.ua

Потерявшийся на Говерле в Карпатах 6-летний Алеша Стефанцив из Коломыи от тропы при подъеме на гору отошел в сторону более чем на 2 километра.

В горах, особенно для ребенка, расстояние колоссальное. Мальчика нашли на вершине горы Большая Козмецкая, говорится в материале ТСН.

В этих местах очень пересеченная местность с большим перепадом высот.

Без воды и еды: как ребенок выжил один в горах

Ребенку пришлось ночевать при очень холодной температуре — восемь градусов тепла.

Мальчик 30 часов провел в одиночестве в горах без теплой одежды и даже воды. Все это время он был без воды и еды, а спать ему пришлось прямо на земле.

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"На чем ты спал?", - спрашивают маленького потеряшку.

"На земле", - отвечает мальчуган.

"Тебе не холодно было? Что ты ел?", - выясняют взрослые.

"Да ничего. Я не хотел кушать. Не пил, у меня не было рюкзака и воды", - добавил Алеша.

/ if.dsns.gov.ua

Жуткая экскурсия на Говерлу: что пошло не так

Для 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. С родственниками Алексей в субботу, 14 августа, после обеда отправился с Заросляка. Выбрали самый легкий "зеленый" маршрут на Говерлу — длиной почти 5 км.

Ребенок потерялся на первом же, но родные это поняли через два часа. "Побежал догонять своего брата и свою тетю. Они пошли вперед. Я постоянно видела его кепочку. Думала, он поднимется выше и встретится со всеми. Когда я уже встретилась с дочерью, детьми, то оказалось, что его нет", — вспоминает бабушка Орися Ямборак.

Еще потратили время, когда к вечеру искали самостоятельно. В конце концов позвонили спасателям.

Поиски с кинологами и собаками: как нашли потерявшегося ребенка

На поиски подняли почти пол тысячи спасателей, полицейских, военных, лесников, кинологов с собаками и волонтерами. Именно двое коломийских добровольцев и нашли Алешу.

"Держи, это твоя (палка, - ред.). Он ее держал, чтобы от зверей отбиваться", - говорят взрослые.

"А ты видел зверей?", - спрашивают парнишку.

"Нет, не видел. Но на всякий случай", - говорит он.

"Он спускался быстрее, чем мы. Мы его еле догоняли", - уточнили искавшие потерявшегося мальчика.

Стефанцивы обещают сына не ругать, который убежал от бабушки, заблудился, а также заставил так много людей волноваться. "Я не знаю, как благодарить! Всем кланяюсь до земли", — говорит отец.

Мальчика даже в больницу не повезли — так хорошо он себя чувствует. Родители забрали его домой.

Спасательная операция в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.

Говерла Карпати
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