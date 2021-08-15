Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

На Говерле ищут пропавшего ребенка / MNS.GOV.UA

В Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых. Это может быть шестилетний мальчик, который накануне исчез при восхождении и поиски которого сейчас активно ведутся.

В комментариях к публикации в Facebook о поиске ребенка пользователь Леся Паничевская сообщила о том, что видела похожего мальчика.

"Где-то за 2.5 км зеленой трассы при спуске на финиш. Час 4 был. Сидели на колоде, то видела малого, который был одет в зеленую одежду и побежал левее спуска зеленого маршрута. Но так быстро… я даже не успела сказать "Куда ты?" Вижу затем, что будто взрослые и не шли… капец. Думала, что взрослые, вероятно. там его", — рассказала она.

/ MNS.GOV.UA

Обратим внимание, что в ответ другие пользователи посоветовали ей немедленно сообщить об увиденном спасателям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла ищут маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.