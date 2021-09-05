Ребенка ищут кинологи и нацгвардейцы: на Запорожье загадочно пропал 11-летний мальчик

Пропавший мальчик может находиться в Запорожье или в Мелитополе, говорят правоохранители.
В Запорожской области идут поиски 11-летнего мальчика Максима Самофалова, который пропал в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.
Как рассказали в ГУ НП в Запорожской области, ребенок пропал после того, как ушел из дома днем 29 августа.
До сих пор Максим и так и не вернулся домой. Уточняется, что у пропавшего мальчика с собой не было при себе мобильного телефона.
Правоохранители не исключают, что мальчик может находиться в Запорожье или в Мелитополе.
Что известно о пропавшем Максиме Самофалове: приметы ребенка
Мальчик родился 23 июля 2010 года, он учился в 5 классе школы-интерната, расположенной в селе Терпенье Мелитопольского района.
Примети пропавшего мальчика: рост 120 см, худощавый, рост около 120 см, зеленые глаза, короткостриженый, волосы русые. На ребенке были шорты и черная футболка.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, подросток ушел из дома в Акимовке, где он живет с бабушкой, еще 29 августа около четырех часов дня. До настоящего времени ничего неизвестно о местонахождении ребенка.
Добавим, что к поискам ребенка подключили кинологов, а также нацгвардейцев.
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Спасательная операция в Карпатах
Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.
"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.
Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.