Ребенка ищут кинологи и нацгвардейцы: на Запорожье загадочно пропал 11-летний мальчик

Максим Самофалов / zp.npu.gov.ua

В Запорожской области идут поиски 11-летнего мальчика Максима Самофалова, который пропал в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.

Как рассказали в ГУ НП в Запорожской области, ребенок пропал после того, как ушел из дома днем 29 августа.

До сих пор Максим и так и не вернулся домой. Уточняется, что у пропавшего мальчика с собой не было при себе мобильного телефона.

Правоохранители не исключают, что мальчик может находиться в Запорожье или в Мелитополе.

/ zp.npu.gov.ua

Что известно о пропавшем Максиме Самофалове: приметы ребенка

Мальчик родился 23 июля 2010 года, он учился в 5 классе школы-интерната, расположенной в селе Терпенье Мелитопольского района.

Реклама

/ zp.npu.gov.ua

Примети пропавшего мальчика: рост 120 см, худощавый, рост около 120 см, зеленые глаза, короткостриженый, волосы русые. На ребенке были шорты и черная футболка.

/ zp.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, подросток ушел из дома в Акимовке, где он живет с бабушкой, еще 29 августа около четырех часов дня. До настоящего времени ничего неизвестно о местонахождении ребенка.

Добавим, что к поискам ребенка подключили кинологов, а также нацгвардейцев.

Читайте такжеРебенок не разговаривает и не откликается: на Сумщине ищут потерявшегося в лесу 6-летнего мальчика

Спасательная операция в Карпатах

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.