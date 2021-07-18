Під Києвом внаслідок негоди загинули дві людини – на них впало дерево

Під Києвом двоє людей загинули при падінні дерев / скріншот з відео

У суботу, 17 липня, в Києві та області пройшли сильні шквали вітру, в результаті чого в селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини – ще одна в госпіталі. На них під час грози впали дерева.

Нещасний випадок стався о 16.00 під час пориву вітру, який повалив величезні гілки дерев на землю повідомляє ДСНС. Загалом рятувальники забрали з місця трагедії чотири повалених дерева.

Співробітники ДСНС також повідомили, що станом на 7:00 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська-53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13).

В той самий час синоптики прогнозують послаблення спеки в Україні. Останнє спекотним днем на більшій частині території країни буде неділя, 18 липня.

У Києві сьогодні максимальна температура ще складе + 32 +34 (і не нижче +21 вночі), а вже з понеділка буде відчутно легше – до +29 вдень і не менше + 19 вночі.