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Под Киевом из-за лютой непогоды погибли два человека – на них упало дерево

18 июля 2021, 10:32

Еще один человек госпитализирован с травмами.

Под Киевом два человека погибли при падении деревьев / Скриншот из видео

В субботу, 17 июля, в Киеве и области прошли сильные шквалы ветра, в результате чего в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района погибли два человека – еще один в госпитале. На них во время грозы упали деревья.

Несчастный случай произошел в 16.00 во время порыва ветра, который повалил огромные ветви деревьев на землю сообщает ГСЧС. В общей сложности спасатели забрали с места трагедии четыре поваленных дерева.

Сотрудники ГСЧС также сообщили, что по состоянию на 7:00 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13).

В то же время синоптики прогнозируют ослабление жары в Украине. Последнее жарким днем на большей части территории страны будет воскресенье, 18 июля.

В Киеве сегодня максимальная температура еще составит +32+34 (и не ниже +21 °С ночью), а уже с понедельника будет ощутимо легче – до +29 °С днем и не менее +19 °С ночью.

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