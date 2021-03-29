Під Києвом сталася масштабна ДТП із катафалком, є жертви

ДТП сталося близько 16: 00 на Новоірпенській трасі. Москвич виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master.
У понеділок, 29 березня, у Святошинському районі Києва масштабне дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса-катафалка з трною та Москвича. У результаті аварії загинуло двоє людей, і ще двоє постраждало, повідомляє пресслужба Нацполіції.
ДТП сталося близько 16: 00 на Новоірпенській трасі. Водій автомобіля Москвич виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті загинули водій і пасажир легковика. Ще одного пасажира Москвича рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів і передали лікарям. Його госпіталізувала "швидка".
читайте такожУ Польщі змінилося число жертв серйозної ДТП з українцями
Також отримав тілесні ушкодження водій мікроавтобуса. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
ДТП у Польщі 6 березня-про що раніше повідомляв Главред:
- Український автобус, який виконував рейс Познань-Херсон, опинився в епіцентрі ДТП у ніч на 6 березня на польській автостраді А4.
- В автобусі їхали 57 осіб (у тому числі двоє водіїв). У результаті ДТП загинули п'ятеро людей. 26 пасажирів були госпіталізовані, четверо - у важкому стані.
- У рятувальній операції брали участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.
- Як повідомляв пізніше Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, В Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали в результаті смертельної ДТП. Як розповів дипломат, в українців була відсутня медична страховка.