Під Києвом сталася масштабна ДТП із катафалком, є жертви

Під Києвом сталася масштабна ДТП

У понеділок, 29 березня, у Святошинському районі Києва масштабне дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса-катафалка з трною та Москвича. У результаті аварії загинуло двоє людей, і ще двоє постраждало, повідомляє пресслужба Нацполіції.

ДТП сталося близько 16: 00 на Новоірпенській трасі. Водій автомобіля Москвич виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. В результаті загинули водій і пасажир легковика. Ще одного пасажира Москвича рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів і передали лікарям. Його госпіталізувала "швидка".

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Також отримав тілесні ушкодження водій мікроавтобуса. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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