Под Киевом произошло масштабное ДТП с "труповозкой", есть жертвы

ДТП произошло около 16:00 на Новоирпенской трассе. Москвич выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master.
В понедельник, 29 марта, в Святошинском районе Киева масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса-катафалка с гробом и Москвича. В результате аварии погибло два человека, и еще двое пострадало, сообщает пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло около 16:00 на Новоирпенской трассе. Водитель автомобиля Москвич выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира Москвича спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".
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Также получил телесные повреждения водитель микроавтобуса. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
ДТП в Польше 6 марта ‒ о чем ранее сообщал Главред:
- Украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП в ночь на 6 марта на польской автостраде А4.
- В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.
- В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.