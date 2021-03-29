Под Киевом произошло масштабное ДТП с "труповозкой", есть жертвы

Под Киевом произошло масштабное ДТП

В понедельник, 29 марта, в Святошинском районе Киева масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса-катафалка с гробом и Москвича. В результате аварии погибло два человека, и еще двое пострадало, сообщает пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло около 16:00 на Новоирпенской трассе. Водитель автомобиля Москвич выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира Москвича спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".

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Также получил телесные повреждения водитель микроавтобуса. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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