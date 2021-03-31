Під Києвом спалахнув дитячий садок

По прибуттю на місце рятувальники з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей та 40 осіб персоналу.
Під Києвом загорівся дитячий садок Оленка в місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей і персонал, йдеться в повідомленні управління ДСНС в Київській області.
О 17: 10 до оперативно-диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини в Обухові надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку Оленка в Українці. На місце інциденту направили також загони з Козина і Броварів.
По прибуттю з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей та 40 осіб персоналу.
Пожежу було локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18: 17 на площі 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.
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Автор: Катерина Трохимчук