Під Києвом спалахнув дитячий садок

Під Києвом загорівся дитячий садок / ДСНС

Під Києвом загорівся дитячий садок Оленка в місті Українка. Рятувальники евакуювали понад 100 дітей і персонал, йдеться в повідомленні управління ДСНС в Київській області.

О 17: 10 до оперативно-диспетчерської служби пожежно-рятувальної частини в Обухові надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку Оленка в Українці. На місце інциденту направили також загони з Козина і Броварів.

По прибуттю з'ясували, що загоряння сталося в ігровій кімнаті на другому поверсі. Рятувальники евакуювали 108 дітей та 40 осіб персоналу.

Пожежу було локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18: 17 на площі 200 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється.

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