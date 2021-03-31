Под Киевом вспыхнул детский садик

По прибытию на место спасатели выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.
Под Киевом загорелся детский сад Аленушка в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал, говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.
В 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу пожарно-спасательной части в Обухове поступило сообщение о пожаре в детском садике Аленушка в Украинке. На место инцидента направили также отряды из Козина и Броваров.
По прибытию выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.
Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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Автор: Екатерина Трохимчук