Под Киевом вспыхнул детский садик

Под Киевом загорелся детский садик / ГСЧС

Под Киевом загорелся детский сад Аленушка в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал, говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.

В 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу пожарно-спасательной части в Обухове поступило сообщение о пожаре в детском садике Аленушка в Украинке. На место инцидента направили также отряды из Козина и Броваров.

По прибытию выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

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