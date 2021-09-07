"Підвозив односельчанку": під Чернівцями в страшній ДТП загинула молода жінка

Під Чернівцями у страшній ДТП загинула молода жінка / Нацполіція

У Чернівецькій області в автокатастрофі загинула 29-річна вагітна жінка. Про це передавати у главку Національної поліції по регіону.

Аварія сталася на ділянці траси "Доманово-Тереблече". На місці події поліція з'ясувала, що п'ятдесятирічний житель села Опришени їхав на автомобілі Volkswagen в селі Тереблече. Неподалік біля контрольно-пропускного пункту "Порубне" водій підібрав пасажирку-односельчанку. Під час руху легковик врізався у вантажівку MAN, яка в цей час повертала ліворуч.

Після зіткнення пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження і померла в реанімаційному відділенні районної лікарні. Жінка перебувала на шостому місяці вагітності.

Попередньо, водії були тверезими. Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, раніше трагедія сталася в Рівненській області - в ДТП по дорозі в пологовий будинок загинула вагітна жінка.

Автокатастрофа сталася на дорозі Київ-Чоп поблизу села Корнин. За інформацією правоохоронців, водій машини Honda поспішав відвезти дружину в пологовий будинок, тому виїхав на зустрічну смугу – він не встиг повернутися в потік авто і на повному ходу врізався в Volkswagen.