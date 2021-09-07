"Подвозил односельчанку": под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина

Под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина/ Нацполиция

В Черновицкой области в автокатастрофе погибла 29-летняя беременная женщина. Об этом сообщили в Главке Национальной полиции по региону.

Авария произошла на участке трассы "Доманово-Тереблече". На месте происшествия полиция выяснила, что пятидесятилетний житель села Опришены ехал на автомобиле Volkswagen в селе Тереблече. Неподалеку у контрольно-пропускного пункта "Порубное" водитель подобрал пассажирку-односельчанку. Во время движения легковушка врезалась в грузовик MAN, который в это время поворачивал налево.

После столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Женщина находилась на шестом месяце беременности.

Предварительно, водители были трезвыми. Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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Напомним, ранее трагедия произошла в Ровенской области – в ДТП по пути в роддом погибла беременная женщина.

Автокатастрофа произошла на дороге Киев-Чоп вблизи села Корнин. По информации правоохранителей, водитель машины Honda спешил отвезти жену в роддом, поэтому выехал на встречную полосу – он не успел вернуться в поток авто и на полном ходу врезался в Volkswagen.