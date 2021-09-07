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"Подвозил односельчанку": под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина

7 сентября 2021, 16:23
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После столкновения пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы.

ДТП
Под Черновцами в жутком ДТП погибла молодая женщина/ Нацполиция

В Черновицкой области в автокатастрофе погибла 29-летняя беременная женщина. Об этом сообщили в Главке Национальной полиции по региону.

Авария произошла на участке трассы "Доманово-Тереблече". На месте происшествия полиция выяснила, что пятидесятилетний житель села Опришены ехал на автомобиле Volkswagen в селе Тереблече. Неподалеку у контрольно-пропускного пункта "Порубное" водитель подобрал пассажирку-односельчанку. Во время движения легковушка врезалась в грузовик MAN, который в это время поворачивал налево.

После столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Женщина находилась на шестом месяце беременности.

Предварительно, водители были трезвыми. Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Читайте такжеДТП на Ровенщине. Кроссовер на встречке протаранил фургон, погибли пятеро, в том числе беременная

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Напомним, ранее трагедия произошла в Ровенской области – в ДТП по пути в роддом погибла беременная женщина.

Автокатастрофа произошла на дороге Киев-Чоп вблизи села Корнин. По информации правоохранителей, водитель машины Honda спешил отвезти жену в роддом, поэтому выехал на встречную полосу – он не успел вернуться в поток авто и на полном ходу врезался в Volkswagen.

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