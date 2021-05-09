Викрадення скандального судді-втікача Чауса: в СБУ зробили гучну заяву

Микола Чаус / УНІАН

Стали відомі нові подробиці у справі про викрадення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва, який втік з України Миколи Чауса.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон, розповів УНІАН прес-секретар СБУ Артем Дегтяренко.

"Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон", - сказав Дегтяренко.

Прес-секретар уточнив, що провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених статтями 146 і 332 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення; незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Представник СБУ додав, що поки інші дані розголошенню не підлягають.

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Справа Миколи Чауса: