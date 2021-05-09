Викрадення скандального судді-втікача Чауса: в СБУ зробили гучну заяву

Миколу Чауса могли незаконно переправити через державний кордон, кажуть в СБУ.
Стали відомі нові подробиці у справі про викрадення в Молдові колишнього судді Дніпровського райсуду Києва, який втік з України Миколи Чауса.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон, розповів УНІАН прес-секретар СБУ Артем Дегтяренко.
"Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон", - сказав Дегтяренко.
Прес-секретар уточнив, що провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених статтями 146 і 332 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення; незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Представник СБУ додав, що поки інші дані розголошенню не підлягають.
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Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
- У квітні міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявляє про викрадення Чауса. За словами міністра, викрадення скоїли іноземні громадяни, які виїхали з Молдови в Україну.