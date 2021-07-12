"Поки залатають – дозріють": на Київщині люди висадили дерева вишні у вибоїнах

Саджанці вишень, які висадили в ямах на дорозі під Києвом / скріншот з відео

Жителі Броварського району Київська область самі "відремонтували" собі трасу. На перехресті в селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили в них саджанці вишні.

Таку акцію селяни провели з метою звернути увагу місцевих та державних структур до зруйнованого асфальту. Як пише "Обозреватель", люди неодноразово зверталися до місцевої ради з проханням відремонтувати дорогу, проте поки безрезультативно..

Судячи з ролика, опублікованим одним з місцевих жителів, в селі Селище утворилося близько десятка глибоких ям, які комунальники довгий час не латали. Тепер водії можуть здалеку помітити проблемну ділянку і об'їхати вибоїни без шкоди для автомобілів, поки інші не діють.

"Красно дякую нашій державі. У ось таких ямах ми висадили вишеньки. Я думаю, поки ями полатають, вишеньки дозріють. Ще раз дякую, дай вам щастя здоров'я, пів кіло вишеньок з мене", – висловився автор відеоролика.

Раніше оригінальний "ремонт" провели в Солом'янському районі столиці. Люди застелили ями на дорозі старими килимами.

У Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Походження зліпків невідоме – найімовірніше раніше вони перебували на зберіганні в якійсь Запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.